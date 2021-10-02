Форвард "Тампы" Кучеров набрал три очка в предсезонном матче НХЛ против "Каролины"

ТАСС, 2 октября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отдал три голевые передачи в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролины". Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу "Тампы".

С передач Кучерова отличились Ондржей Палат (12-я минута), Габриэль Фортье (32), Брэйден Пойнт (51). Портье оформил хет-трик (52, 57), еще три шайбы на счету Кори Перри (34, 59) и Пэта Маруна (50). В составе "Каролины" отличились Дерек Степан (7), Спенсер Смоллман (15), Джордан Мартинук (27), Си Джей Смит (42, 50).

Защитник "Тампы" Михаил Сергачев отметился голевой передачей в эпизоде с первой шайбой Перри.

В других матчах игрового дня "Питтсбург" в гостях обыграл "Баффало" (2:1), "Нью-Джерси" дома победил "Нью-Йорк Рейнджерс" (7:1), российский вратарь гостей Игорь Шестеркин провел на льду 31 минуту 21 секунду и отразил 16 бросков из 20. Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился дублем и голевой передачей в игре с "Флоридой" (3:6), его одноклубник Антон Худобин сделал 30 сейвов. "Оттава" победила "Монреаль" (7:2), в составе победителей шайбу забросил Егор Соколов, его одноклубник Артем Зуб отметился результативной передачей.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.