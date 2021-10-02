Игроки "Сент-Луиса" Барбашев, Бучневич и Тарасенко отличились в предсезонном матче НХЛ

"Сент-Луис" на выезде со счетом 6:3 обыграл "Чикаго"; Бучневич, Тарасенко и их одноклубник Алексей Торопченко также отметились голевыми передачами