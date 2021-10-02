Игроки "Сент-Луиса" Барбашев, Бучневич и Тарасенко отличились в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 2 октября. "Сент-Луис" на выезде со счетом 6:3 обыграл "Чикаго" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Сент-Луиса" шайбы забросили Нэйтан Тодд (11-я минута), Павел Бучневич (31), Роберт Томас (35), Иван Барбашев (46), Владимир Тарасенко (55), Джейк Нейборс (59). У "Чикаго" отличились Алекс Дебринкэт (31), Калеб Джонс (39), Райан Карпентер (56).
Vladi doing Vladi things again. #stlblues pic.twitter.com/ZGuGm2QI5u— St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 2, 2021
Бучневич также отметился голевой передачей в эпизоде с шайбой Барбашева, Тарасенко ассистировал Нейборсу, их одноклубник Алексей Торопченко - Тодду. Защитник "Чикаго" Дмитрий Осипов не сумел отличиться.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.