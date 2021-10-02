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ATP

Карацев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего

В четвертьфинале россиянин уступил болгарину Григору Димитрову
Аслан Карацев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Аслан Карацев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 2 октября. Россиянин Аслан Карацев уступил болгарину Григору Димитрову в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Сан-Диего.

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Встреча закончилась со счетом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу 30-летнего Димитрова. В полуфинале он встретится с норвежцем Каспером Руудом (10-е место мирового рейтинга).

В другом полуфинале встретятся россиянин Андрей Рублев (5) и британец Кэмерон Норри (28).

Карацев занимает 24-е место в рейтинге АТР, на его счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной. Димитров занимает 29-е место мирового рейтинга, он является победителем восьми турниров под эгидой ATP.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.

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