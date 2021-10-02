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НХЛ

Защитник "Вегаса" Мироманов оформил дубль в предсезонном матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

"Вегас" выиграл со счетом 4:0
Даниил Мироманов AP Photo/David Becker
Описание
Даниил Мироманов
© AP Photo/David Becker

ТАСС, 2 октября. Российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов отметился двумя заброшенными шайбам в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса". "Вегас" выиграл со счетом 4:0.

Мироманов отличился на 10-й и 47-й минутах. Шайбы также забросили Алек Мартинес (30) и Уильям Карлссон (41). Нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов и форвард "Лос-Анджелеса" Владимир Ткачев очков не набрали.

В другом матче дня "Калгари" обыграл "Ванкувер" (4:1), в составе победителей голевой передачей отметился защитник Никита Задоров.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.

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