Защитник "Вегаса" Мироманов оформил дубль в предсезонном матче НХЛ против "Лос-Анджелеса"

ТАСС, 2 октября. Российский защитник "Вегаса" Даниил Мироманов отметился двумя заброшенными шайбам в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Лос-Анджелеса". "Вегас" выиграл со счетом 4:0.
Мироманов отличился на 10-й и 47-й минутах. Шайбы также забросили Алек Мартинес (30) и Уильям Карлссон (41). Нападающий "Вегаса" Евгений Дадонов и форвард "Лос-Анджелеса" Владимир Ткачев очков не набрали.
he's the Miro-MAN-ov pic.twitter.com/Y8e4IIXyk7— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) October 2, 2021
В другом матче дня "Калгари" обыграл "Ванкувер" (4:1), в составе победителей голевой передачей отметился защитник Никита Задоров.
Регулярный чемпионат НХЛ стартует 12 октября.