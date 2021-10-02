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Футбол во Франции

Болельщикам "Марселя" запретили посещать гостевой матч чемпионата Франции с "Лиллем"

Встреча состоится 3 октября
Болельщики "Марселя" EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Болельщики "Марселя"
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 2 октября. Министерство внутренних дел Франции опубликовало указ, запрещающий болельщикам футбольного клуба "Марсель" посещение матча девятого тура чемпионата страны против "Лилля". Об этом сообщает пресс-служба "Марселя".

Сообщается, что указ запрещает болельщикам любые коллективные или индивидуальные поездки в Лилль, а также в город-спутник Вильнёв-д'Аск, в котором находится стадион "Лилля".

30 сентября матч второго тура группового этапа Лиги Европы между "Марселем" и турецким "Галатасараем" (0:0) был прерван из-за беспорядков на трибунах. По ходу первого тайма болельщики обеих команд начали перекидываться файерами, из-за чего игра была остановлена на восемь минут. Кроме того, после матча седьмого тура чемпионата Франции "Анже" - "Марсель" (0:0) произошла массовая драка болельщиков, фанаты "Марселя" после финального свистка прорвались на поле.

Матч между "Лиллем" и "Марселем" пройдет 3 октября, встреча начнется в 18:00 мск. "Лилль" провел восемь матчей и занимает девятую строчку турнирной таблицы с 11 очками. "Марсель" после семи сыгранных встреч идет третьим, команда набрала 14 очков.

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