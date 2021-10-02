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НХЛ

Главный тренер "Вегаса" положительно оценил игру российского хоккеиста Мироманова

В предсезонном матче против "Лос-Анджелеса" защитник забросил две шайбы

ТАСС, 2 октября. Игра российского защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас" Даниила Мироманова гарантирует ему шанс снова сыграть в предсезонном матче. Об этом заявил главный тренер "Вегаса" Питер Дебур, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу Мироманов отметился двумя заброшенными шайбам в предсезонном матче против "Лос-Анджелеса" (4:0).

"Его игра гарантирует ему еще один шанс снова сыграть [в предсезонном матче], - сказал Дебур. - Это именно та цель, которая ставится перед всеми молодыми защитниками на предсезонных играх".

Мироманову 24 года, в марте он заключил с "Вегасом" контракт на сезон-2021/22. В прошлом сезоне Мироманов провел 58 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за "Сочи" и набрал 29 очков (10 шайб + 19 передач).

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