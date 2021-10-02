Гимнаст Ланкин порвал ахиллово сухожилие и не выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира 2018 года в командном первенстве Дмитрий Ланкин не выступит на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Японии из-за травмы ноги, полученной на тренировке. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 18 по 24 октября.

"Ланкин травмировался, он на тренировке порвал ахилл. На этой неделе ему сделали операцию, сшили все. Но я думаю, что на полгода он выбыл из строя. Вместо него в заявку на чемпионат мира мы опять включили Якубова", - рассказала Родионенко.

Мухаммаджон Якубов находился в первоначальной заявке российской команды на чемпионат мира, но в середине сентября был заменен тренерами на Ланкина.

"У Якубова были проблемы с голеностопом, и мы боялись, что все очень серьезно. Но тщательное обследование показало, что у парня был простой ушиб, поэтому мы решили вернуть его в состав. Этот молодой гимнаст очень прогрессирует, показывает очень хорошие прыжки. Якубов - одна из наших надежд на следующую Олимпиаду в Париже", - отметила собеседница ТАСС.

Кроме Якубова к чемпионату мира в настоящее время готовятся Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин и Григорий Клементьев. Мужчины на чемпионате мира разыграют медали в личном многоборье и в упражнениях на отдельных снарядах.