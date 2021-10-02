Михайлов: тренерский штаб ЦСКА должен найти способ улучшить результаты команды в КХЛ

В пятницу ЦСКА на своем льду уступил казанскому "Ак Барсу" со счетом 1:2. После 13 игр команда занимает четвертое место в Западной конференции с 16 очками.

"Единственное, что оправдывает нашу команду, это чехарда травм, - сказал Михайлов. - Сейчас руководство команды разобралось, нашло причину, и я думаю, это не повторится. Что касается того, что мы проигрываем лидерам, то уровень хоккея поднялся, есть боевые команды, которые не уступают в борьбе. Есть волнение за результат, и тренерский штаб должен задуматься, как выходить из этого положения".

Следующий матч ЦСКА проведет дома против пекинского клуба "Куньлунь Ред Стар" 4 октября.