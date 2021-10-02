Рожков: Россия уже получила большинство из запланированных квот на Паралимпиаду в Пекине

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Российская делегация на зимних Паралимпийских играх в Пекине будет одной из самых больших, в нее войдут около 150 человек, включая примерно 70 спортсменов. Большинство из запланированных квот для участия в Играх уже получено, сообщил в субботу ТАСС исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Рожков: ПКР не будет ставить конкретных задач перед сборной на Паралимпиаде в Пекине

"Что касается подготовки команды, то мы прогнозировали, что у нас порядка 70 спортсменов завоюют квоты. На сегодняшний день квалификационный период идет полным ходом. У нас уже завоевана 41 квота, а это 57 спортсменов. Еще 13 спортсменов, мы надеемся, отберутся до конца этого - начала следующего года в отдельных видах спорта. Общая численность делегации планируется порядка 150 человек. Она будет одной из самых больших", - сказал Рожков.

Он добавил, что на данный момент практически полностью решены вопросы с местами подготовки спортсменов. Так, представители горнолыжного спорта (лица с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и парасноубордисты будут готовиться к стартам на Сахалине, горнолыжники (спорт слепых) - в Челябинской области, члены сборной России по керлингу - в Хабаровске, следж-хоккеисты - во Владивостоке.

"И основные спортсмены, которые завоевывают медали, - лыжные гонки и биатлон среди спортсменов с ПОДА, предполагается, будут готовиться в Италии", - сказал собеседник агентства. По его словам, условия, в которых состоятся старты в Пекине, будут жесткими, так как соревнования пройдут на высоте свыше тысячи метров над уровнем моря.

Паралимпиада состоится в Пекине с 4 по 13 марта 2022 года.