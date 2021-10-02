Тренер лыжника Большунова назвал возможные изменения правил обгона смешными и непонятными

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новые правила обгона в лыжных гонках, предложенные комитетом Международной федерации лыжного спорта (FIS), только ухудшат ситуацию. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко, под чьим руководством в настоящее время готовится к Олимпиаде-2022 лидер национальной команды Александр Большунов.

1 октября состоялось заседание комитета FIS по лыжным гонкам, где были окончательно сформулированы предложения по изменениям правил обгона, которые должны базироваться на двух основных принципах. Лыжник, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но при этом он должен учитывать действия ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность. Изменения в правила будут внесены только в случае их утверждения советом международной федерации.

"Я считаю, что в случае утверждения этих изменений будет еще больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнет трактовать эти правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри, - сказал Бородавко. - Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее все".

"Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот маневр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идет сзади? Все это смешно и непонятно", - добавил собеседник ТАСС.

На последнем чемпионате мира, который проходил в германском Оберстдорфе, судьбу золотой медали в лыжном марафоне решили судьи, дисквалифицировавшие после длительных разбирательств норвежца Йоханнеса Клебо, который в финишном коридоре вел борьбу с нарушением правил и сломал палку Большунову, занимавшему позицию лидера.

"На чемпионате мира на финише мужской гонки на 50 км произошла совершенно другая история. В существующих правилах четко прописано, что никто не должен мешать спортсмену-лидеру, который занял финишный коридор. В Германии нарушения были совершенно по другой статье. А сейчас я даже пока не понимаю, на каких участках трассы хотят внести изменения в правила обгона", - заключил Бородавко.