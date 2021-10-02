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Зимние олимпийские виды спорта

В Федерации лыжных гонок России обсудят предложенные новые правила обгона

Изменения вступят в силу только в случае их утверждения советом Международной федерации лыжного спорта
Йоханнес Клебо и Александр Большунов EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND
Описание
Йоханнес Клебо и Александр Большунов
© EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Предлагаемые комитетом Международной федерации лыжного спорта (FIS) новые правила обгона в лыжных гонках станут предметом обсуждения в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Об этом ТАСС сообщил технический делегат FIS и спортивный судья Вячеслав Веденин.

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1 октября состоялось заседание комитета FIS по лыжным гонкам, где были окончательно сформулированы предложения по изменениям правил обгона, которые должны базироваться на двух основных принципах. Лыжник, имеющий лидирующую позицию, имеет право выбирать свою траекторию движения, но при этом он должен учитывать действия своих ближайших преследователей. Когда лыжники идут параллельно на одном уровне, то в случае создания помех они должны нести одинаковую ответственность.

"Мы внутри федерации, судейского коллектива совместно с Еленой Валерьевной Вяльбе, которая входит в совет FIS, все, конечно, обсудим, - сказал Веденин, который являлся главным судьей соревнований по лыжным гонкам на Олимпиаде 2014 года в Сочи. - В ближайшее время в Сыктывкаре пройдет семинар технических делегатов, где тоже пройдет обсуждение всех предлагаемых изменений. Мы ждем от международной федерации также дополнительных разъяснений, которые должны обязательно последовать после публикации проекта новых правил".

Новые правила обгона вступят в действие только в случае их утверждения советом Международной федерации лыжного спорта.

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