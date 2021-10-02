"Локомотив" во второй раз подряд выиграл Кубок России по футболу среди женских команд

ТАСС, 2 октября. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 обыграл санкт-петербургский "Зенит" и во второй раз подряд стал обладателем Бетсити - Кубка России по футболу среди женских команд. Финал турнира прошел в Самаре на "Солидарность-Арене".

Единственный мяч в игре забила Нелли Коровкина (3-я минута).

"Локомотив" выиграл турнир во второй раз в истории. В прошлом году команда обыграла московский ЦСКА (0:0, 4:2 по пенальти). "Зенит" вышел в финал Кубка России впервые.

Кубок России среди женских команд проводится с 1992 года. Самыми титулованными командами турнира являются воронежская "Энергия" и пермская "Звезда-2005" (по семь побед).