Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле в начале декабря

ТАСС, 2 октября. Чемпионат мира по боксу среди женщин состоится в Стамбуле в начале декабря текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Я рад сообщить, что чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в Стамбуле. Турция - страна с большой боксерской историей. Я хотел бы поблагодарить турецкие власти в лице президента страны, премьер-министра, Турецкую федерацию бокса и многих других за поддержку", - сказал президент AIBA Умар Кремлев.

"AIBA быстро меняется, мы находимся на пути к большой реформе. Мы очень много работаем на благо национальных федераций, реализуется большая программа финансовой поддержки. Равенство полов - одна из наших главных целей в боксе, рад подтвердить, что призовые для победителей будут такими же, как и на мужских соревнованиях. Призовой фонд установлен в размере $2,6 млн, за первое место - $100 тыс., серебряные призеры получат $50 тыс., бронзовые - $25 тыс.", - добавил Кремлев.

Точные даты будут объявлены позднее. Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в Белграде с 24 октября по 6 ноября.