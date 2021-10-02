Родионенко: Пасека может побороться за право выступить на чемпионатах Европы и мира

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека, возобновившая тренировки после длительного перерыва, способна вернуться в состав национальной команды и завоевать право на участие в чемпионатах Европы и мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Пасека, выигрывавшая золото мировых первенств на своем коронном снаряде в 2015 и 2017 годах, не принимала участия в соревнованиях с начала 2020 года. Сезон-2018 она пропустила из-за длительной реабилитации после операции на травмированной спине. В апреле 2019 года гимнастка стала победительницей чемпионата Европы в опорном прыжке. В середине сентября Родионенко сообщила ТАСС о намерении Пасеки вернуться в спортивную гимнастику.

"Пасека уже начала тренироваться, - сказала Родионенко. - Сейчас она готовится в ЦСКА, но присылает нам постоянно видеозаписи своих тренировок, прыжки показывает. Вроде все у нее нормально. К нам на "Озеро Круглое" она приедет только на следующий сбор, который начнется 20 октября".

"У Маши есть большое желание, и дальше все будет тоже зависеть только от нее. Если она будет показывать сложные прыжки и восстановит свою неплохую программу на брусьях, значит, она сможет бороться в следующем году за право выступить на чемпионатах Европы и мира. Главное, чтобы у нее сохранилось то желание, с которым она тренируется сейчас. И не менее важно, чтобы не было травм", - добавила собеседница ТАСС.

Пасеке 26 лет, в ее активе также три серебряные и одна бронзовая награды Олимпийских игр и серебро чемпионата мира - 2019 в командном первенстве.

Чемпионат Европы 2022 года по спортивной гимнастике пройдет в Мюнхене с 11 по 21 августа, мировое первенство - с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле.