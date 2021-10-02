Сборная России по настольному теннису впервые вышла в финал командного чемпионата Европы

ТАСС, 2 октября. Мужская сборная России обыграла шведов в полуфинале командного чемпионата Европы по настольному теннису. Турнир проходит в Румынии

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу россиян. В первой игре Лев Кацман обыграл Трулса Мёрегорда, затем Максим Гребнев победил Антона Калльберга, а в третьем матче Владимир Сидоренко обыграл Йона Перссона.

В финале, который пройдет 3 октября, россияне встретятся с победителем встречи между сборными Германии и Дании.

Лучшим результатом сборной России на турнире являются бронзовые медали в 2013 году.