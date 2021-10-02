Президент "Барселоны" считает, что тренер Куман заслуживает доверия

ТАСС, 2 октября. Главный тренер испанского футбольного клуба "Барселона" Рональд Куман заслуживает доверия и продолжит руководить командой. Об этом заявил президент "Барселоны" Жоан Лапорта, комментарий которого приводит испанское издание Mundo Deportivo.

"Рональд Куман и дальше будет тренером "Барселоны". Когда на поле вернутся футболисты, которые сейчас не играют из-за травм, наша игра улучшится. Куман - ориентир "Барселоны", я поговорил с ним, сделал свои выводы. Очень ценю то, что "Барселона" пригласила его в трудный для себя период", - сказал Лапорта.

"У Кумана могли быть моменты уныния, но сейчас все восстановилось. Травмированные игроки постепенно выздоравливают, и мы получаем запас уверенности, Куман заслуживает этого. Мы поговорили с ним, он искренний, хороший человек, он думает обо мне так же. И вместе мы стараемся сделать лучше для клуба", - добавил Лапорта.

В августе 2020 года Куман подписал двухлетний контракт с "Барселоной". По итогам прошлого сезона команда заняла третье место в таблице чемпионата Испании и выиграла кубок страны, в Лиге чемпионов каталонцы в 1/8 финала уступили французскому "Пари Сен-Жермен" (1:4, 1:1). В текущем сезоне "Барселона" занимает седьмое место в чемпионате Испании, после шести игр команда набрала 12 очков. В Лиге чемпионов "Барселона" проиграла в двух стартовых матчах.

В субботу "Барселона" проведет гостевой матч с мадридским "Атлетико". Встреча начнется в 22:00 мск.