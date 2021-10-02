Россиянин Лутфуллин выиграл этап юниорской серии Гран-при в Польше

ТАСС, 2 октября. Российский фигурист Глеб Лутфуллин стал победителем шестого этапа юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в польском Гданьске.

В сумме за короткую и произвольную программы 17-летний спортсмен получил 231,26 балла (76,06 - за короткую программу, 155,20 - за произвольную). Вторым стал представитель Казахстана Михаил Шайдоров - 207,03 (64,51 + 142,52), третье место занял россиянин Егор Рухин - 202,28 (71,43 + 130,85).

Лутфуллин завоевал вторую медаль юниорской серии Гран-при в нынешнем сезоне, россиянин также победил на четвертом этапе в Красноярске. Ранее в соревновании пар в Польше российские спортсмены заняли весь пьедестал. Победу одержали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, вторыми стали Екатерина Петушкова и Евгений Маликов, третьими - Полина Костюкович и Алексей Брюханов. В женских одиночных соревнованиях победительницей стала представительница России Софья Акатьева, второй стала ее соотечественница Елизавета Куликова.

Следующий этап пройдет в австрийском Линце с 6 по 9 октября.