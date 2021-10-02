Слуцкий признался, что "Рубин" плохо играет в последних трех матчах

В субботу "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 в матче десятого тура РПЛ. Это поражение стало третьим подряд для казанского клуба в чемпионате, ранее подопечные Слуцкого уступили на выезде московскому "Динамо" (0:2) и дома проиграли санкт-петербургскому "Зениту" (1:3). В матче с "Нижним Новгородом" полузащитник Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти

"Я вчера [Андерсу] Дрейеру сообщил, что в случае пенальти будет бить он, - сказал Слуцкий. - Был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло. Не знаю, в чем причина плохой игры Кварацхелии. У него второй сезон, его все знают, все понимают, ему гораздо сложнее, понятно, что тот общий ажиотаж, который был вокруг него на протяжении долгого времени, тоже влияет".

"Испытание второго сезона всегда самое сложное. Пока мы все вместе, мы не проходим, не только Кварацхелия. Поражение в третьем матче подряд? Играем плохо, это правда. Вряд ли можно говорить, что команда психологически просела после вылета из Лиги конференций".

"Рубин" с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября.