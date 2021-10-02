Дюпин: Кварацхелия после пенальти повесил нос и перестал играть

В субботу "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. Это поражение стало третьим подряд для казанского клуба в чемпионате, ранее подопечные Слуцкого уступили на выезде московскому "Динамо" (0:2) и дома проиграли санкт-петербургскому "Зениту" (1:3). В матче с "Нижним Новгородом" Кварацхелия не реализовал пенальти.

"Надеюсь, что в октябрьскую паузу на матчи сборных тренерский штаб поработает, найдем причину трех поражений подряд, так сказать, устраним, - сказал Дюпин. - Мое мнение - наши креативные игроки, которые должны играть выше, чересчур низко опускаются, из-за этого впереди не хватает народу, чтобы комбинировать. А у нас все держание мяча практически у защитников, соперник только верхней линией обороняется, туда мы мало проникаем. Если бы мы больше делали упор на последнюю треть поля, там бы больше комбинировали, у нас было бы больше подходов, шансов и моментов, если сегодня брать по моментам, то их было мало для победы, наша команда должна больше создавать моментов".

"В раздевалке все всё прекрасно понимают. Посыл таков, что на данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. У нас если какая-то острота с фланга в штрафную площадь есть, то там один-два человека, Хвича, например, застревал часто на широте, хотя знает, что нужно играть уже. Я ему орал всю игру, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Я думаю, что нужно психологически поговорить где-то, не забил ты пенальти, но у тебя есть еще 30 минут, сделай все, чтобы все исправить, а он бросил весла и перестал играть", - добавил Дюпин.

"Рубин" с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября.