Деспотович: "Рубин" проиграл из-за того, что играл слишком закрыто в первом тайме

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Казанский "Рубин" потерпел поражение в матче чемпионата России по футболу от "Нижнего Новгорода" из-за того, что играл слишком закрыто в первом тайме и не забил пенальти. Такое мнение высказал ТАСС нападающий казанского клуба Джордже Деспотович.

В субботу "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1 в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Это поражение стало третьим подряд для казанского клуба в чемпионате, ранее подопечные Леонида Слуцкого уступили на выезде московскому "Динамо" (0:2) и дома проиграли санкт-петербургскому "Зениту" (1:3). В матче с "Нижним Новгородом" Хвича Кварацхелия не реализовал пенальти.

"Игра не получилась, потому что первый тайм играли очень закрыто, не могли найти свободные зоны. Второй тайм начали очень хорошо, у нас был пенальти. Я думаю, если бы мы забили сегодня пенальти, то решили бы игру в нашу сторону, к сожалению, не забили. Потом был еще момент и тоже не забили, как бывает в футболе, что если ты сразу не забьешь, тебе забьют", - сказал Деспотович.

Нападающий считает, что в поражении виноваты игроки, а не тренер. "Если проиграешь один матч, это не меняет жизнь, сезон. Мы играли с этим тренером и достигали очень хороших результатов. Это просто игроки виноваты, я не вижу никаких ошибок тренера, тренер не может играть за нас", - сказал Деспотович.

"Рубин" с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября.

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