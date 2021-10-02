Футболист "Рубина" Хакшабанович не считает, что Слуцкий потерял контроль над командой

КАЗАНЬ, 2 октября. /ТАСС/. Полузащитник казанского "Рубина" Сеад Хакшабанович не считает, что главный тренер Леонид Слуцкий потерял контроль над командой. Об этом игрок футбольного клуба рассказал журналистам после игры против "Нижнего Новгорода" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Я думаю, игра, которую мы показали сегодня, не соответствует нашему уровню. На данным момент мы играем не очень хорошо. Неверно заявлять, что Слуцкий потерял контроль над командой, поскольку он тренер, который знает все о команде и что в ней происходит. Плохие игры бывают у каждой команды, но я знаю, что мы вернемся на тот уровень, которого достойны", - сказал Хакшабанович.

В субботу "Рубин" на своем поле проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 0:1. Это поражение стало третьим подряд для казанского клуба в чемпионате, ранее подопечные Слуцкого уступили на выезде московскому "Динамо" (0:2) и дома проиграли санкт-петербургскому "Зениту" (1:3).

"Рубин" с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября.