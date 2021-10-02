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Шахматные турниры

Российские шахматистки второй раз выиграли командный чемпионат мира

В финале Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская и Полина Шувалова обыграли шахматисток из Индии
Александра Костенюк Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Александра Костенюк
© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 2 октября. Женская сборная России по шахматам победила команду Индии в финальном матче командного чемпионата мира. Соревнования проходили в испанском Сиджесе.

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В плей-офф команды играли до двух побед. Первый матч россиянки в составе Александры Горячкиной, Александры Костенюк, Екатерины Лагно и Алины Кашлинской выиграли со счетом 2,5:1,5, во втором в составе Полины Шуваловой, Горячкиной, Костенюк и Лагно одержали победу со счетом 3:1.

В турнире, помимо сборных России и Индии, принимали участие команды Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Испании, Казахстана, Польши, Украины, Франции и Америки.

По итогам группового этапа россиянки набрали 10 из 10 очков и вышли в плей-офф с первого места группы А. В четвертьфинале команда обыграла сборную Америки (4:0, 3:1), в полуфинале - Украины (2,5:1,5, 3:1).

Российские шахматистки стали чемпионками мира второй раз, также они побеждали в 2017 году, когда соревнования проводились в Ханты-Мансийске. На предыдущем мировом первенстве в 2019 году россиянки уступили в финале китаянкам, которые не принимали участия в турнире в Испании.

Женский командный чемпионат мира проводится раз в два года. Первый турнир состоялся в 2007-м в Екатеринбурге. Больше всего побед на счету команды Китая (2007, 2009, 2011, 2019).

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