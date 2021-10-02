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Футбол в России

Футболист "Динамо" Шунин заявил, что может сыграть против "Спартака"

Вратарь пропустил из-за травмы четырех последних матча клуба
Антон Шунин Александр Щербак/ТАСС
Описание
Антон Шунин
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин заявил, что может сыграть в гостевом матче 11-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака". Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Динамо" уступило самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Шунин попал в заявку на матч в качестве запасного игрока. Он пропустил из-за травмы три последние игры чемпионата России и матч кубка со ставропольским "Динамо" (6:0).

"Все нормально, тренируюсь в общей группе. Есть ли вероятность, что сыграю в матче со "Спартаком"? Да", - сказал Шунин.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в активе. Следующий тур состоится после перерыва на матчи сборных, матч против "Спартака" пройдет 16 октября.

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