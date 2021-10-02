"Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.
В перерыве полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков был заменен, вместо него на поле вышел Александр Трошечкин. В понедельник Глушаков попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Футболисты "Химок" не могут одержать победу в течение семи матчей РПЛ подряд, последний раз подмосковная команда добивалась положительного результата 1 августа, во втором туре на выезде выиграв у "Краснодара" (1:0).
Главные тренеры обеих команд ранее вместе работали в московском "Локомотиве". С 2014 по 2015 год Миодраг Божович возглавлял столичный клуб, Игорь Черевченко был одним из его ассистентов. Прошедшая встреча стала третьей между специалистами в должностях главного тренера: в 2019 году Черевченко оба раза обыграл "Крылья Советов" Божовича, работая в Туле (3:2, 1:0). "Химки" и "Арсенал" провели между собой третью официальную встречу, в прошлом сезоне один матч остался за футболистами из Подмосковья (1:0), второй завершился ничейным результатом (1:1).
"Арсенал" набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Химки" с 8 баллами располагаются на 14-й позиции. В следующем туре "Арсенал" примет действующего чемпиона России петербургский "Зенит" 16 октября, "Химки" на следующий день дома встретятся с грозненским "Ахматом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|5
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|6
|Сочи
|9
|5
|0
|4
|12-9
|15
|7
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|8
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|9
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|9
|4
|0
|5
|11-15
|12
|12
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|13
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|11-16
|8
|14
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8
|15
|Ростов
|9
|1
|3
|5
|11-19
|6
|16
|Урал
|9
|1
|3
|5
|4-13
|6