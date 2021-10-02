"Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче Российской премьер-лиги

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб "Арсенал" со счетом 0:0 сыграл вничью с подмосковными "Химками" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Арсенал" в Туле.

В перерыве полузащитник подмосковной команды Денис Глушаков был заменен, вместо него на поле вышел Александр Трошечкин. В понедельник Глушаков попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Футболисты "Химок" не могут одержать победу в течение семи матчей РПЛ подряд, последний раз подмосковная команда добивалась положительного результата 1 августа, во втором туре на выезде выиграв у "Краснодара" (1:0).

Главные тренеры обеих команд ранее вместе работали в московском "Локомотиве". С 2014 по 2015 год Миодраг Божович возглавлял столичный клуб, Игорь Черевченко был одним из его ассистентов. Прошедшая встреча стала третьей между специалистами в должностях главного тренера: в 2019 году Черевченко оба раза обыграл "Крылья Советов" Божовича, работая в Туле (3:2, 1:0). "Химки" и "Арсенал" провели между собой третью официальную встречу, в прошлом сезоне один матч остался за футболистами из Подмосковья (1:0), второй завершился ничейным результатом (1:1).

"Арсенал" набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Химки" с 8 баллами располагаются на 14-й позиции. В следующем туре "Арсенал" примет действующего чемпиона России петербургский "Зенит" 16 октября, "Химки" на следующий день дома встретятся с грозненским "Ахматом".