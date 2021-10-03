Россиянин Магомедов вышел в финал чемпионата мира по борьбе

ТАСС, 3 октября. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов в финал чемпионата мира в весовой категории до 61 кг. Турнир проходит в Осло.

Магомедов в полуфинале победил японца Тосихиро Хасегаву со счетом 10:0. В финальной схватке в воскресенье российский спортсмен поборется за золотую медаль с американцем Дэйтоном Фиксом. Магомедов является чемпионом Европы 2021 года.

В весовой категории до 74 кг россиянин Тимур Бижоев поборется за бронзовую медаль. В утешительной схватке он встретится с представителем Болгарии Алипашу Умарпашаевым. В случае успеха Бижоев поборется за бронзу с грузином Автандилом Кенчадзе.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 86 кг Артур Найфонов в полуфинале проиграл серебряному призеру Игр в Токио, олимпийскому чемпиону 2016 года иранцу Хасану Яздани со счетом 2:8. Россиянин поборется за бронзовую медаль. Его соперник определится по итогам утешительных схваток. В весовой категории до 125 кг Зелимхан Хизриев выбыл из борьбы за медали.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.