Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Сан-Диего

Сборная Европы с Медведевым и Рублевым в четвертый раз выиграла Кубок Лейвера по теннису

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу британского теннисиста, занимающего 28-е место в рейтинге ATP. На турнире в Сан-Диего он посеян не был. В финале Норри сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (2-й номер посева) и болгарином Григором Димитровым, занимающим 29-е место мирового рейтинга.

Рублев был посеян на турнире в Сан-Диего под первым номером. 23-летний россиянин занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Норри 26 лет, на его счету один титул на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема британец не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.