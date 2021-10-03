{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Сан-Диего

Россиянин в полуфинале уступил британцу Кэмерону Норри
Андрей Рублев EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 3 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл британцу Кэмерону Норри в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

На эту тему
Сборная Европы с Медведевым и Рублевым в четвертый раз выиграла Кубок Лейвера по теннису
Сборная Европы с Медведевым и Рублевым в четвертый раз выиграла Кубок Лейвера по теннису

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу британского теннисиста, занимающего 28-е место в рейтинге ATP. На турнире в Сан-Диего он посеян не был. В финале Норри сыграет с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом (2-й номер посева) и болгарином Григором Димитровым, занимающим 29-е место мирового рейтинга.

Рублев был посеян на турнире в Сан-Диего под первым номером. 23-летний россиянин занимает пятую строчку рейтинга ATP, на его счету восемь титулов под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио он стал обладателем золотой медали в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.

Норри 26 лет, на его счету один титул на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема британец не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250, его призовой фонд составляет $600 тыс.

Теги
ATPРублев, Андрей Андреевич
Шахматные турниры
Не дали соперницам ни шанса. Российские шахматистки выиграли командный чемпионат мира
Капитаном команды, в составе которой выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская и Полина Шувалова, был Сергей Рублевский
Не дали соперницам ни шанса.
Читать полностью