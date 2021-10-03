Обилие ударов не помогло. Матч чемпионата России ЦСКА - "Краснодар" завершился без голов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0 в центральном матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в субботу казанский "Рубин" дома проиграл "Нижнему Новгороду" (0:1), самарские "Крылья Советов" на выезде победили московское "Динамо" (1:0), а тульский "Арсенал" на своем поле сыграл вничью с "Химками" (0:0). Матч в Москве стартовал с опасного момента у ворот "Краснодара" - на третьей минуте полузащитник Ильзат Ахметов сильно прострелил в штрафную, где мяч в свои ворота чуть не переправил полузащитник гостей Юрий Газинский. "Краснодар" ответил несколькими ударами, которые заблокировали защитники армейцев. Команды поочередно продолжали создавать опасные моменты. Большинство ударов футболистов "Краснодара" приходились мимо цели, игроки ЦСКА были точнее и иногда заставляли вступать в игру вратаря гостей Матвея Сафонова.

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Ближе всего в первой половине игры к забитому мячу хозяева были на 42-й минуте - после перевода в штрафную нападающий Федор Чалов головой пробил с линии вратарской, но гостей выручил Сафонов. В компенсированное к первому тайму время защитник "Краснодара" Егор Сорокин пробил головой из пределов штрафной выше ворот. Во втором тайме ЦСКА захватил преимущество и вскоре создал еще один опасный момент - на 51-й минуте Чидера Эджуке навесил в штрафную на Антона Заболотного, который пробил в створ ворот, но Сафонов отбил мяч в прыжке. Через десять минут хороший момент был у Бахтиёра Зайнутдинова, однако и его удар отразил голкипер краснодарцев. После этого инициатива перешла к "Краснодару", два момента было у полузащитника Гжегожа Крыховяка. На 62-й минуте его вывели один на один с Игорем Акинфеевым, но голкипер сумел сблизиться с игроком и отразил удар, на 67-й минуте поляк из пределов штрафной опасно пробил в штангу. Спустя еще 10 минут отличный момент был у Эджуке, футболист вошел в штрафную с левого фланга и ударил в направлении верхнего угла, но мяч попал в штангу. Концовка матча запомнилась спорным эпизодом с возможным пенальти. В добавленное ко второму тайму время Джон Кордоба сделал скидку на Виктора Классона. Не без помощи руки мяч перехватил защитник армейцев Игорь Дивеев. Главный арбитр встречи Владимир Москалев после консультаций с Василием Казарцевым, работавшим с системой видеоассистента рефери (VAR), не стал назначать пенальти в ворота ЦСКА. Согласно статистике официального сайта РПЛ, команды в сумме нанесли 47 ударов по воротам. По данным статистического портала Opta, футболисты сделали 49 ударов, что является рекордом как минимум с 2009 года. "Хорошо, что не было пенальти" Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко пропустил матч с ЦСКА из-за дисквалификации, так как в игре восьмого тура РПЛ против грозненского "Ахмата" получил красную карточку. Гончаренко был главным тренером ЦСКА с 2016 по 2021 год. Нынешним наставником армейцев является Алексей Березуцкий, его брат Василий работает помощником Гончаренко. "Краснодаром" в игре с ЦСКА руководил Александр Ермакович. После игры Ермакович заявил, что пенальти в эпизоде с Дивеевым стоило назначить. "Достаточно интересная и интенсивная игра, с большим количеством ударов по воротам, - сказал Ермакович, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс". - Где-то мы спешили, можно было чуть лучше подготовить атаки, игра в целом равная. И одна, и другая команда хотела выиграть, но, к сожалению, так получилось, что довольствуемся только ничейным результатом. Я, конечно, не судейский эксперт, но на мой взгляд, конечно, был пенальти". Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий не стал оценивать спорный эпизод в концовке. "Игра получалась достаточно неплохая, но закончили все-таки 0:0, - сказал Березуцкий, комментарий которого приводит "Спорт-Экспресс". - На мой взгляд, обе команды хотели победить, и обе команды имели моменты, но ни нам, ни "Краснодару" не удалось забить. Что касается пенальти, ждал решение судьи, естественно, хорошо, что пенальти не было". Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг также не стал комментировать судейство, направив журналистов к судье на VAR Казарцеву. "Момент с пенальти? Спросите у Казарцева", - сказал Хашиг. При этом он не удержался от критики судейства матча прошлого тура против "Сочи" (3:0). Тогда руководитель судейского комитета Ашот Хачатурянц в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что эмоциональные интервью после игры давать не совсем правильно. "Краснодар" продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до пяти матчей (три победы, две ничьих). ЦСКА не проигрывает на протяжении четырех туров.

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ЦСКА и "Краснодар" набрали по 17 очков. "Краснодар" занимает четвертое место, опережая армейцев из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", а "Краснодар" примет "Уфу". Обе встречи пройдут 17 октября. Третье поражение "Рубина" подряд В первом матче дня "Рубин" на своем поле уступил "Нижнему Новгороду", это поражение стало третьим подряд для казанского клуба. В составе нижегородской команды голом отметился Николай Калинский (61-я минута, с пенальти). Полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия не смог реализовать 11-метровый на 50-й минуте. "Я вчера Андерсу Дрейеру сообщил, что в случае пенальти будет бить он, - сказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий журналистам. - Был уверен, что он отстоит эпизод, но, к сожалению, этого не произошло".

Вратарь "Рубина" Юрий Дюпин после матча раскритиковал не реализовавшего 11-метровый Кварацхелию. "В раздевалке все всё прекрасно понимают. Посыл таков, что на данный момент мы не соответствуем уровню, чтобы бороться за высокие места. У нас если какая-то острота с фланга в штрафную площадь есть, то там один-два человека, Хвича, например, застревал часто на широте, хотя знает, что нужно играть уже. Я ему орал всю игру, а он повесил нос после пенальти и перестал вообще играть. Я думаю, что нужно психологически поговорить где-то, не забил ты пенальти, но у тебя есть еще 30 минут, сделай все, чтобы все исправить, а он бросил весла и перестал играть", - сказал голкипер. Защитник казанского клуба Илья Самошников получил травму и был заменен на 28-й минуте, ранее он попал в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Словакии (8 октября) и Словении (11 сентября). По словам Слуцкого, повреждение оказалось серьезным. "Рубин" проиграл в третьем матче подряд. Ранее команда уступила "Зениту" (1:3) и "Динамо" (0:2). "Поражение в третьем матче подряд? Играем плохо, это правда, вряд ли можно говорить, что команда психологически просела после вылета из Лиги конференций", - отметил главный тренер казанского клуба. Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов считает результат матча закономерным. "Матч был равный, они не забили пенальти, наш вратарь молодец, вытащил, - сказал Измайлов ТАСС. - Мы забили пенальти, опять-таки голкипер соперника угадал сторону, но хорошо Калинский забил в девятку. Потом игра была обоюдоострой - и мы имели моменты, и "Рубин", очень хорошо [Алексей] Козлов себя показал в игре. Поэтому вся команда молодцы, достойно победили".

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"Рубин" с 14 очками после десяти игр занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. "Нижний Новгород" имеет столько же очков, но обходит команду Слуцкого по дополнительным показателям. В следующем туре "Рубин" примет московский "Локомотив" 16 октября, нижегородцы днем позже на выезде сыграют с самарскими "Крыльями Советов". "Динамо" впервые не забило Также в субботу "Динамо" на своем поле уступило "Крыльям Советов", единственный мяч на 23-й минуте забил Роман Ежов, которого признали лучшим игроком встречи. "Динамо" впервые в нынешнем сезоне не сумело забить.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин считает, что на характер игры повлиял гол Ежова. "Очень интенсивная игра у "Динамо", мы к этому готовились, понимали, какой характер встречи нас ждет, - сказал он журналистам. - Нам было очень тяжело весь первый тайм, особенно до гола, гол - это результат быстрой атаки, результат того, что соперник большими силами атаковал. Мы воспользовались такой глубиной соперника за спиной, этот гол на характер встречи повлиял. Во втором тайме ничего не поменялось, по счету понимали, что должны обороняться, но интенсивность игры у "Динамо" была поменьше, у нас были моменты для того, чтобы забить".

"Я считаю, что до 0:1 мы достаточно хорошо играли, создавали моменты у ворот "Крыльев Советов", играли агрессивно, оказывали давление. К сожалению, пропустили гол после контратаки "Крыльев Советов". Еще в первом тайме мы могли сравнять, были хорошие подходы. Если говорить о втором тайме, то после 60-й минуты потеряли тактическую стройность, концентрацию, не было достаточно моментов, в которых мы могли сравнять счет и выровнять игру", - сказал после матча главный тренер "Динамо" Сандро Шварц. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. "Крылья Советов" с 13 очками располагаются на 10-й позиции. В следующем туре "Динамо" в московском дерби в гостях сыграет со "Спартаком" 16 октября, "Крылья Советов" на следующий день примут "Нижний Новгород".

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В другом матче "Химки" на выезде сыграли вничью с "Арсеналом". Футболисты подмосковного клуба не могут победить в течение семи матчей РПЛ подряд, последний раз подмосковная команда добивалась положительного результата 1 августа, во втором туре на выезде химчане выиграли у "Краснодара" (1:0). "Арсенал" набрал 9 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. "Химки" с 8 очками располагаются на 14-й позиции. В следующем туре "Арсенал" примет действующего чемпиона России петербургский "Зенит" 16 октября, "Химки" на следующий день дома встретятся с грозненским "Ахматом".

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Программа десятого тура РПЛ завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день пройдут матчи "Уфа" - "Урал", "Зенит" - "Сочи", "Ахмат" - "Спартак" и "Локомотив" - "Ростов". Следующий тур пройдет после паузы на матчи сборных, он состоится 16-17 октября.