Российский фигурист Гурейро вошел в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов

ТАСС, 3 октября. Российский фигурист Джонатан Гурейро избран в комиссию спортсменов Европейских олимпийских комитетов (EOC), он стал вице-председателем комиссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выборы прошли на ассамблее EOC в Хорватии. Гурейро будет вице-председателем комиссии четыре года. Председателем выбрали эстонского легкоатлета Герда Кантера. Всего на встрече присутствовали более 70 спортсменов и представителей национальных олимпийских комитетов.

"Деятельность комиссии включает в себя совместную работу по планированию и проведению Европейских игр, ведущего мультиспортивного мероприятия континента. А также присоединение к борьбе с допингом, отстаивание гендерного равенства в спорте и помощь в переходе от спортивной карьеры к постспортивной", - сказал глава EOC Спирос Капралос.

Также в состав комиссии вошли французская тхэквондистка Гвладис Эпанг, хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич, британский триатлонист Алистер Браунли, словацкая лучница Александра Лонгова, греческий яхтсмен Павлос Кагиалис и венгерский шорт-трекист Виктор Кнох.

Гурейро выступает в танцах на льду вместе с Тиффани Загорски. Гурейро родился в Австралии, в Россию фигурист переехал в 2005 году. Вместе с Загорски он в прошедшем сезоне занял второе место на российском этапе серии Гран-при, стал вторым на чемпионате России и выиграл первый этап кубка страны. Также в активе дуэта две победы в Кубке России.