Магнуссон: футболисты ЦСКА были ближе к победе в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА имел больше моментов для победы в матче 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", но игрокам не хватило удачи для того, чтобы забить гол. Такое мнение ТАСС высказал защитник армейцев Хёрдур Магнуссон, который пропустил встречу из-за травмы.

В субботу ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 0:0. В конце матча защитник армейцев Игорь Дивеев сыграл рукой в собственной штрафной площади, однако главный арбитр встречи Владимир Москалев не назначил пенальти. Магнуссон не играет за ЦСКА с апреля этого года, футболист получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава в матче 24-го тура прошлого сезона РПЛ с "Тамбовом" (2:1) и пропустил оставшуюся часть чемпионата. 1 октября ЦСКА сообщил, что Магнуссон вернулся в расположение команды и находится на финальной стадии восстановления.

"Я чувствую себя лучше, - сказал Магнуссон. - Хорошая игра, я доволен результатом матча против "Краснодара". Мы играли против хорошей команды, поэтому результат матча хороший. Я думаю, что ЦСКА имел больше моментов для победы, однако не повезло с голами. Что касается пенальти, я не видел момента, нужно посмотреть".

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре армейцы 17 октября сыграют в гостях с екатеринбургским "Уралом".