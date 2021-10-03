Ситуацию в российской легкой атлетике будут обсуждать на ближайшем совете World Athletics

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 30 ноября - 1 декабря проведет очередное заседание, на котором глава рабочей группы по восстановлению международного статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен представит свой отчет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе World Athletics.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА.

"Последнее в этом году заседание совета World Athletics состоится 30 ноября - 1 декабря, некоторые члены совета будут участвовать в нем удаленно. Председатель рабочей группы Руне Андерсен представит совету свой очередной отчет", - сообщил представитель пресс-службы. С 17 по 18 ноября в онлайн-режиме пройдет конгресс World Athletics.

С ноября 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. Вопрос снятия санкций с российской легкой атлетики обсуждался руководством международной федерации в преддверии Олимпиады в Токио, тогда было принято решение вернуться к этой теме на осеннем заседании совета и конгрессе World Athletics.