Бахрейнка Гезань установила мировой рекорд в беге на 10 км

ТАСС, 3 октября. Бахрейнская легкоатлетка Калькидан Гезань установила новый мировой рекорд в беге на 10 км на турнире в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 38 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал кенийке Джойсилин Джепкосгеи (29.43).

Гезань 30 лет, на Олимпийских играх в Токио она завоевала серебряную медаль в беге на 10 000 м, также в ее активе золото чемпионата мира в помещении (2010) в беге на 1 500 м.

Забег на 10 км проводится на шоссе, бег на 10 000 м - на стадионе.