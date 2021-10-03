Лемма и Джепкосгеи стали победителями Лондонского марафона

Вторым финишировал кениец Винсент Кипчумба (отставание 27 секунд), третьим стал эфиоп Мосинет Геремеу (+0.40). В женских соревнованиях победительницей стала кенийка Джойсилин Джепкосгеи (2:17.43), второе место заняла эфиопка Дегиту Азимерау (+0.15), третье - ее соотечественница Эшет Бекере (+0.35).

Лемме 30 лет, в Лондонском марафоне 2020 года он финишировал третьим. В забегах в Берлине в 2019 году и в Токио 2020-м он также занимал третьи места.

Джепкосгеи 27 лет, на ее счету победа в марафоне в Нью-Йорке в 2019 году, также в ее активе бронза чемпионата Африки в беге на дистанции 10 000 м.

В прошлом году победу на Лондонском марафоне среди мужчин одержал эфиоп Шура Китата, у женщин лучшей стала кенийка Бриджид Косгей.

О марафоне

Лондонский марафон проводится с 1981 года и традиционно используется для сбора средств на благотворительность, он входит престижную серию World Marathon Majors наряду с забегами в Токио, Бостоне, Берлине, Чикаго и Нью-Йорке. В 2021 году забег в Лондоне идет вторым по счету, первый прошел в Берлине 26 сентября, победителями в нем стали представители Эфиопии Гуйе Адола и Готитом Гебреселасси.

В общей сложности с помощью Лондонского марафона на благотворительные цели было передано около $1,36 млрд. Лучший результат среди мужчин на нем принадлежит кенийцу Элиуду Кипчоге (02:02:37, 2019 год), среди женщин - британке Поле Рэдклифф (2:15.25, 2003 год). Взнос за участие в забеге составляет $168. Помимо женских и мужских одиночных забегов в программу марафона входят соревнования на инвалидных колясках. В 2021 году пройдут еще три марафона серии World Marathon Majors - в Чикаго 10 октября, в Бостоне 11 октября и в Нью-Йорке 7 ноября, забег в Токио не состоится из-за эпидемиологической ситуации в стране.