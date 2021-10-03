Терюшков: футболист "Химок" Глушаков может пропустить предстоящие матчи сборной России

ТАСС, 3 октября. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков может не сыграть в предстоящих матчах сборной России в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Глушаков вошел в окончательный состав сборной России на октябрьские матчи отбора на чемпионат мира. В субботу полузащитник получил травму и был замен в перерыве матча 10-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с тульским "Арсеналом" (0:0).

"Сейчас еще Глушаков проходит медицинское обследование, - сказал Терюшков. - К 17 октября, к матчу с грозненским "Ахматом", он, думаю, восстановится. А относительно сборной пока все под вопросом, там уже врачи национальной команды будут решать".

Глушаков последний раз выходил на поле в составе сборной России в марте 2018 года в товарищеской игре с командой Бразилии (0:3). На счету 34-летнего полузащитника шесть мячей в девяти встречах текущего чемпионата России.

Сборная России встретится в ближайших отборочных матчах с командами Словакии (8 октября, Казань) и Словении (11 октября, Марибор).