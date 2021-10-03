В Москве состоялся кросс "Лисья гора"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кросс "Лисья гора" состоялся 3 октября в Битцевском лесу в Москве. Участники в зависимости от возраста и пола преодолели дистанцию от двух до восьми км, передает корреспондент ТАСС.

В 2021 году в связи с эпидемической обстановкой в городе участвовать в забеге можно было лишь при наличии QR-кода с информацией о вакцинации, перенесенном коронавирусе или отрицательном ПЦР-тесте. Кроме того, волонтеры бесконтактно измеряли температуру участников забега.

Более 250 человек пришли поболеть за любимых легкоатлетов и начинающих бегунов, распределившись вдоль маршрута кросса.

Формат кросса подразумевал раздельные старты участников с интервалами между ними. Первыми на старт вышли девушки возрастной категории 18-19 лет. Они пробежали два километра. Согласно финишной таблице, первое место заняла Алеся Власова, которая преодолела дистанцию за восемь минут 22 секунды, второе место - у Анны Романовой (восемь минут 27 секунд) и третье - у Анастасии Пожарской (восемь минут 53 секунды).

Среди женщин возрастной категории 35+ первое место заняла Галина Полищук, второе - Любовь Матюхина, третье - Наталья Сорокина. Длина дистанции этой группы участников составила четыре км. Среди женщин возрастной категории 20-22 года, 23-34 года на дистанции шесть км золото взяла Елена Коробкина, серебро оказалось у Юлии Конякиной, а бронза - у Алины Ромашовой.

Среди мужчин в возрастной категории 18-19 лет на дистанции четыре км золото завоевал Александр Рыбалкин, серебро у Ильназа Фазлиева, бронза у Кирилла Чернова. В категории 20-22 года, 23-34 года на дистанции восемь км среди мужчин лидером стал Павел Адышкин, второе место у Егора Николаева и третье - у Искандера Ядгарова.