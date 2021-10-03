ПСЖ потерпел первое поражение в чемпионате Франции по футболу

ТАСС, 3 октября. ПСЖ в гостях проиграл со счетом 0:2 "Ренну" в матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Голы забили Гаэтан Лаборде (45-я минута) и Флавьен Тэ (46).

Нападающий ПСЖ Лионель Месси провел полный матч, но не отметился голевыми действиями. Всего на его счету пять матчей в текущем сезоне во всех турнирах и один гол, аргентинец отличился 28 октября в матче второго тура Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити" (2:0).

ПСЖ, выигравший все предыдущие встречи в текущем чемпионате, лидирует в таблице французского первенства с 24 очками в девяти матчах. "Ренн" с 12 очками в девяти матчах идет седьмым.

В следующем матче парижане 15 октября примут "Анже", "Ренн" 17 октября сыграет в гостях с "Метцем".