Жуков: победа над "Наполи" может вселить в "Спартак" уверенность перед следующими матчами

ДМИТРОВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Победа "Спартака" над итальянским "Наполи" в матче Лиги Европы может придать футболистам красно-белых уверенность перед следующими играми. Такое мнение журналистам высказал почетный президент Олимпийского комитета России, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

В четверг "Спартак" на выезде победил "Наполи" со счетом 3:2 в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

"Против "Наполи", конечно, игра была хорошая, мало, кто верил, что "Спартак" может выиграть, особенно после первых минут матча, - сказал Жуков. - Но футбол такая игра, в которой случаются чудеса, иногда команды, которые играют неудачно, начинают играть лучше. Надеюсь, что "Спартак" после этой победы обретет уверенность, но посмотрим, сегодня еще игра с "Ахматом".

"В спорте очень важен настрой и вера в свои силы. Действительно, иногда одна хорошая игра вселяет в игроков уверенность, и команда начинает лучше играть. Надеюсь, так и произойдет", - добавил он.

В воскресенье "Спартак" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" в рамках десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), встреча начнется в 19:00 мск.