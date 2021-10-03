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Летние олимпийские виды спорта

Россиянки еще не получили визы для поездки на чемпионат мира по художественной гимнастике

Соревнования пройдут в Японии с 27 по 31 октября

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике еще не получила визы для поездки на чемпионат мира в Японию. Об этом журналистам сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ), главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.

"Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в министерство иностранных дел. Я уже сказала, что все может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадем на чемпионат мира", - сказала Винер-Усманова.

В состав команды России на турнир включены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).

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