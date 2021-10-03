Иванов: футболисты "Урала" выполнили все тренерские установки в матче с "Уфой"

В воскресенье "Урал" на выезде обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Для екатеринбургского клуба эта победа стала второй подряд в чемпионате России, в матче прошлого тура команда Игоря Шалимова дома выиграла у "Арсенала" (2:0). Также "Урал" не пропустил в четвертой подряд встрече во всех турнирах.

"Хочу сказать, что мы сегодня играли чисто на результат, сыграли здорово, - сказал Иванов. - У нас были хорошие подходы, может быть, у "Уфы" было какое-то преимущество в начале игры и в конце, когда был такой навал. А так мы играли очень хорошо, всю тренерскую установку выполнили, я доволен не только результатом, но и игрой. Ребята стали в обороне получше играть, мы четыре матча подряд не пропускаем, это очень большое достижение".

"Вторая победа подряд в чемпионате? Мы четыре матча подряд "на ноль" провели, это здорово. Конечно, ребята, наверное, будут себя увереннее чувствовать, но все равно тяжело, морально давит, что в прошлых матчах команда не использовала некоторые моменты, проиграла в тех встречаъ, в которых не должна была проигрывать. Сегодня мы очень довольны", - добавил Иванов.

"Урал" поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. В следующем туре екатеринбургский клуб примет московский ЦСКА 17 октября.