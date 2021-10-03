Винер-Усманова считает, что гимнастки Аверины могут поехать на Игры в Париже и победить

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова считает, что Дина и Арина Аверины примут участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом она заявила журналистам на международном турнире по художественной гимнастике Olympico Cup - 2021, который стартовал в воскресенье в Москве.

"Сегодня все видели, как они готовы и блестяще выступали: не сделали ни одной ошибки и получили очень хорошие оценки, - сказала Винер-Усманова. - Я думаю, что они поедут на Олимпиаду, если все будет хорошо, и будут выступать там так же, как в Токио, но с золотыми медалями".

Винер-Усманова рассказала, что уже обсуждала с Авериными вопрос участия в Олимпиаде. "Я им сказала так: "Вам сейчас по 22 года, а вид как у 17-летних девочек, хотя голова как у 22-летних. А на следующей Олимпиаде вам будет по двадцать, а по уму - 25". Поэтому это великолепное сочетание, все это должно мотивировать. Это будет настоящая художественная гимнастика для взрослых девушек", - добавила Винер-Усманова.

После первого дня Olympico Cup - 2021 Дина Аверина вышла в лидеры, набрав в упражнениях с обручем и мячом 59,100 балла. Второе место после двух упражнений занимает Арина Аверина (58,700), третью позицию занимает россиянка Лала Крамаренко (55,500). Турнир Olympico Cup - 2021 проходит с 3 по 5 октября в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Сестрам Авериным в августе исполнилось по 23 года. Дина является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы, Арина - четырехкратная чемпионка мира и девятикратная чемпионка Европы. На Играх в Токио Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам. Арина Аверина заняла четвертое место.

Олимпиада в Париже запланирована на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.