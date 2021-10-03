Журова надеется, что Китай поддержит спортсменов, привитых "Спутником V"

ДМИТРОВ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова надеется, что китайская сторона, принимающая зимние Олимпийские игры в Пекине, не запретит участие в соревнованиях спортсменам, привитым вакциной "Спутник V", из-за того, что ее не признают в мире. Такое мнение она высказала журналистам.

Ранее телеканал "Матч ТВ" сообщил, что оргкомитет Олимпиады в Пекине пока не может подтвердить признание российской вакцины "Спутник V". В среду пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) сообщила, что на Игры будут допущены спортсмены, которые привиты любой одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной. Те, кто не привился, будут обязаны пройти 21-дневный карантин. Позднее стало известно, что МОК опубликует список одобренных вакцин от коронавируса для участников зимних Игр 2022 года в Пекине в конце октября.

"У меня есть только одно опасение, но я надеюсь, что китайцы здесь настоят и поддержат нас, так как у них тоже не та вакцина, которая признана в Европе и мире. Могут сказать, что раз российские спортсмены привиты "Спутником V", они не могут приехать на Олимпиаду, но это было бы странно. Я больше скажу, мы буквально недавно приняли документ по Парламентской ассамблее Совета Европы, готовится очень серьезный доклад, где как раз наша комиссия по спорту настаивает на том, чтобы по этому принципу не было ограничений ни для одного спортсмена ни одной страны, - это неправильно", - сказала Журова.

"Ну и, конечно, мы все были бы рады, если бы нам вернули флаг и гимн. Мы выполняем все обязательства, поэтому здесь мне бы хотелось, чтобы сняли ограничения, но этого, скорее всего, не будет, так как это вызовет бурю эмоций у всех окружающих. Они сейчас радуются тому, что мы без флага, но зря они думают, что это как-то ослабит наше рвение к завоеванию медалей", - отметила олимпийская чемпионка.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.