Винер-Усманова надеется на честное судейство на чемпионате мира в Японии

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова рассчитывает на объективное судейство на чемпионате мира в Японии, который пройдет в конце октября. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позже были подвергнуты жесткой критике.

"Я надеюсь, что чемпионат мира состоится и наши дети смогут показать то, что уже показали в Токио. Только сейчас, надеюсь, будет более нормальная обстановка и судьи, которые будут судить честно и справедливо", - сказала Винер-Усманова.

"Мы должны были этих девочек наградить и поддержать, потому что тогда у них были не слезы слабости, а слезы непонимания того, что происходит. Все говорят про Дину и Арину Авериных, но я хочу напомнить про групповые упражнения. Они сделали без ошибок оба вида, а те, кто занял в итоге первое место, сделали во втором виде очень серьезную ошибку, которая стоила полтора балла. Но несмотря на это, результаты сами говорят за себя", - добавила главный тренер сборной.

Сестры Аверины планируют усовершенствовать свои программы. "Арина будет выступать под другую музыку с лентой, Дина - под другую музыку с булавами", - сообщила Винер-Усманова.

"В групповых упражнениях у нас две новые девочки. Одна из них вообще не стояла в группе, это Полина Орлова, которая сегодня показала себя очень хорошо. Вторая девочка, Оля Карасева, тоже себя очень хорошо зарекомендовала. Но сегодня сделала ошибку олимпийская чемпионка Дарья Толкачева, которая почти два года пропустила из-за тяжелого ковида и поэтому сегодня дрогнула", - сказала главный тренер сборной.