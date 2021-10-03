Дина Аверина заявила, что постаралась забыть неудачную для нее Олимпиаду в Токио

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина постаралась забыть Олимпийские игры в Токио, где по решению судей осталась без золотой медали в художественной гимнастике. Об этом спортсменка сообщила журналистам на международном турнире Olympico Cup - 2021, который стартовал в воскресенье в Москве.

Винер-Усманова считает, что гимнастки Аверины могут поехать на Игры в Париже и победить

На Играх в Токио Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье, ее сестра Арина Аверина - четвертое. Титул олимпийской чемпионки судьи отдали израильтянке Линой Ашрам, за что позднее были подвергнуты жесткой критике.

"Впереди у нас будет чемпионат мира, к которому мы сейчас готовимся. Ту несправедливость, которая случилась на Олимпиаде, мы забыли, все осталось в прошлом. Мы двигаемся дальше вперед", - сказала Дина Аверина.

"Мы здесь благодаря Ирине Александровне [Винер-Усмановой], которая нас взбодрила и вернула в зал, где мы снова тренируемся. Мы очень скучали по зрителям", - добавила Арина Аверина.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в японском Китакюсю с 27 по 31 октября.