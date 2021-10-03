Винер-Усманова хочет, чтобы глава техкома Кузьмина вернулась и разъяснила новую программу

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова хочет, чтобы глава технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике Наталья Кузьмина вернулась работать в Россию и разъяснила новую судейскую программу, которая была написана под ее руководством. Об этом Винер-Усманова сообщила журналистам.

Судейский скандал в художественной гимнастике разгорелся после победы израильской спортсменки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Российская сторона не согласилась с результатами соревнований, по мнению национальной федерации, победу должна была одержать Дина Аверина. В международную федерацию был подан протест, по итогам проверки судейства олимпийского турнира ошибок или признаков предвзятости выявлено не было. В середине сентября глава техкома Кузьмина, чей срок полномочий истечет в начале ноября, была исключена из числа кандидатов на этот же пост.

"Мы нашу ставленницу отозвали. Она как-то нам сказала, что с Россией ее ничего не связывает, что она уезжает в Америку к дочери. Ну, мы хотели бы, чтобы она поработала здесь, чтобы новую программу, которую техком вместе с ней придумал, она нам разъяснила и поработала. Не знаю, дождемся этого или нет", - сказала Винер-Усманова.

С января 2022 года вступят в действие новые правила в художественной гимнастике. С 2 по 5 ноября в Турции состоится отчетно-выборный конгресс FIG.