Футболист Головин не сможет присоединиться к сборной России в ближайшие два дня

ТАСС, 3 октября. Полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет в ближайшие два дня присоединиться к сборной России по футболу для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира чемпионата мира - 2022 против команд Словакии и Словении. Об этом сообщил агент игрока Александр Клюев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

В матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако", на счету Головина гол и результативная передача.

"У него снова повторилась травма паха, такая же, что была в конце лета, - заявил Клюев. - Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную завтра, но он не поедет в ближайшее два дня туда точно".

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).