Россиянин Магомедов стал чемпионом мира по вольной борьбе

ТАСС, 3 октября. Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов победил американца Дэйтона Фикса в финальной схватке чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Осло.

Бронзовые награды на счету японца Тосихиро Хасегавы и Арсена Харутюняна из Армении.

Магомедову 23 года, также на его счету победа на чемпионате Европы 2021 года и индивидуальном Кубке мира 2020 года, а также две победы на чемпионате России (2020, 2021).

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.