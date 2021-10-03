Ласьков: удаление Шипачева сказалось на игре "Динамо" в матче с "Металлургом"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Удаление капитана московского "Динамо" Вадима Шипачева до конца матча сказалась на игре бело-голубых во встрече Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским "Металлургом". Такое мнение ТАСС высказал вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков.

Встреча регулярного чемпионата в Москве завершилась победой "Металлурга" со счетом 4:2. Команда из Магнитогорска одержала десятую победу подряд. На 34-й минуте матча Шипачев нанес удар клюшкой сопернику в область паха и получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20).

"Хорошая, рабочая игра. Такому результату не удивился, команда сейчас на ходу. Удаление Шипачева, конечно, на "Динамо" сказалось", - сказал Ласьков.

"Металлург", в активе которого 24 очка, располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции. В следующем матче команда из Магнитогорска в гостях сыграет с московским "Спартаком" 5 октября.