Хоккеисты "Сочи" проиграли минскому "Динамо" в первом матче под руководством Назарова

ТАСС, 3 октября. Минское "Динамо" со счетом 7:3 на выезде обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему

Заброшенными шайбами у победителей отметились Роман Горбунов (10-я минута), Владимир Алистров (22), Лукас Бенгтссон (29), Марио Кемпе (37, 50) и Павел Варфоломеев (44, 60). У проигравших отличились Янис Якс (20) и Никита Точицкий (23, 48).

"Сочи" провел первый матч под руководством Андрея Назарова, который возглавил команду 30 сентября. Он сменил Сергея Ставровского. Ранее он тренировал челябинский "Трактор", подольский "Витязь", череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и нижнекамский "Нефтехимик". Назаров также тренировал украинский клуб "Донбасс", казахстанский "Барыс" и сборные Украины и Казахстана.

"Сочи" потерпел пятое поражение подряд, в 14 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ клуб набрал 8 очков, одержав три победы. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Сочи" 5 октября примет уфимский "Салават Юлаев".

Минское "Динамо" одержало третью победу подряд и с 15 очками после 12 игр занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Белоруссии на выезде 5 октября сыграет с казанским "Ак Барсом".