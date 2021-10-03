{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Хоккеисты "Сочи" проиграли минскому "Динамо" в первом матче под руководством Назарова

Встреча завершилась со счетом 3:7

ТАСС, 3 октября. Минское "Динамо" со счетом 7:3 на выезде обыграло "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему
Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ
Хет-трик Голдобина помог "Металлургу" обыграть московское "Динамо" в матче КХЛ

Заброшенными шайбами у победителей отметились Роман Горбунов (10-я минута), Владимир Алистров (22), Лукас Бенгтссон (29), Марио Кемпе (37, 50) и Павел Варфоломеев (44, 60). У проигравших отличились Янис Якс (20) и Никита Точицкий (23, 48).

"Сочи" провел первый матч под руководством Андрея Назарова, который возглавил команду 30 сентября. Он сменил Сергея Ставровского. Ранее он тренировал челябинский "Трактор", подольский "Витязь", череповецкую "Северсталь", петербургский СКА и нижнекамский "Нефтехимик". Назаров также тренировал украинский клуб "Донбасс", казахстанский "Барыс" и сборные Украины и Казахстана.

"Сочи" потерпел пятое поражение подряд, в 14 стартовых матчах регулярного чемпионата КХЛ клуб набрал 8 очков, одержав три победы. Команда занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Сочи" 5 октября примет уфимский "Салават Юлаев".

Минское "Динамо" одержало третью победу подряд и с 15 очками после 12 игр занимает шестое место в таблице Западной конференции. В следующем матче команда из Белоруссии на выезде 5 октября сыграет с казанским "Ак Барсом".

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М13110000255-2822
2Йокерит1372200246-3322
3СКА1361210344-2919
4Спартак1462000635-3116
5ЦСКА1344000528-2916
6Динамо Мн12170001436-2715
7Локомотив1360011535-3314
8Северсталь1342010622-2813
9Торпедо1350011634-3812
10Витязь1330113539-4512
11Динамо Р1340011723-3910
12Сочи1421020924-408
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург13111000155-2724
2Салават Юлаев1391000341-2120
3Трактор1361211239-3320
4Ак Барс1461202330-2520
5Автомобилист1340112538-4013
6Авангард1141100533-3012
7Нефтехимик1350001728-3311
8Барыс1322011731-4010
9Сибирь1230003619-289
10Амур1321101824-439
11Куньлунь1330100931-478
12Адмирал1220022622-458

 

Теги
КХЛ
Футбол в России
Российская премьер-лига изучит обстоятельства инцидента в матче "Ахмат" - "Спартак"
В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен момент избиения болельщиков красно-белых
Читать полностью