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Чемпионат мира по борьбе

Россиянин Бижоев стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе

В схватке за третье место он победил грузина Автандила Кенчадзе

ТАСС, 3 октября. Российский борец вольного стиля Тимур Бижоев стал бронзовым призером чемпионата мира по спортивной борьбе в весовой категории до 74 кг. Соревнования проходят в Осло.

В схватке за третье место он победил грузина Автандила Кенчадзе. Еще одна бронзовая награда на счету турка Фазли Эрйилмаза. В финальной схватке встретятся американец Кайл Дэйк и представитель Словакии Таймураз Салказанов.

Бижоеву 25 лет, он является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года и трехкратным бронзовым призером чемпионата России.

Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится 10 октября.

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