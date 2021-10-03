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ЧМ-2022 по футболу

Участие Головина в матчах сборной России будет определено по итогам обследования 4 октября

В матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте
© EPA-EFE/Ian Langsdon

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Участие полузащитника сборной России по футболу Александра Головина в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года будет определено по итогам медицинского обследования. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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Сообщается, что обследование в "Монако" состоится 4 октября. Окончательное решение будет принято по результатам МРТ-исследования.

В матче девятого тура чемпионата Франции против "Бордо" Головин получил повреждение, после чего был заменен на 57-й минуте. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу "Монако", на счету Головина гол и результативная передача.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия - Словакия состоится 8 октября в Казани, игра со словенцами - 11 октября в Мариборе. После шести матчей россияне с 13 очками занимают второе место таблицы группы Н, лидируют хорваты (13). Сборная Словакии располагается на третьей строчке (9), Словении - на четвертой (7).

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