Гол Соболева принес "Спартаку" победу над "Ахматом" в матче чемпионата России

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитым мячом отметился Александр Соболев (41-я минута).
На 68-й минуте вратарь хозяев Виталий Гудиев отразил пенальти, который исполнял Зелимхан Бакаев. Соболев забил второй гол в чемпионате. Ранее он поразил ворота "Крыльев Советов" (1:0) в матче второго тура. Голевой передачей отметился 20-летний полузащитник Руслан Литвинов, который провел третью игру в РПЛ.
"Спартак" впервые в нынешнем сезоне одержал две победы подряд в чемпионате России. Красно-белые набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками занимает 11-ю строчку.
В следующем туре "Спартак" 16 октября на своем поле сыграет с "Динамо". "Ахмат" днем позже на выезде встретится с подмосковными "Химками".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|10
|7
|2
|1
|22-12
|23
|2
|Динамо
|10
|6
|1
|3
|14-9
|19
|3
|Сочи
|10
|6
|0
|4
|14-10
|18
|4
|Локомотив
|10
|4
|5
|1
|13-8
|17
|5
|Краснодар
|10
|5
|2
|3
|17-9
|17
|6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|13-8
|17
|7
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|11-8
|16
|8
|Нижний Новгород
|10
|4
|2
|4
|12-13
|14
|9
|Рубин
|10
|4
|2
|4
|13-11
|14
|10
|Крылья Советов
|10
|4
|1
|5
|12-13
|13
|11
|Ахмат
|10
|4
|0
|6
|11-16
|12
|12
|Урал
|10
|2
|3
|5
|5-13
|9
|13
|Ростов
|10
|2
|3
|5
|13-20
|9
|14
|Арсенал
|10
|2
|3
|5
|12-19
|9
|15
|Уфа
|10
|2
|2
|6
|11-17
|8
|16
|Химки
|10
|1
|5
|4
|8-15
|8