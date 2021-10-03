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Футбол в России

Гол Соболева принес "Спартаку" победу над "Ахматом" в матче чемпионата России

Красно-белые победили в Грозном со счетом 1:0
Зелимхан Бакаев и Александр Соболев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Зелимхан Бакаев и Александр Соболев
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

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Забитым мячом отметился Александр Соболев (41-я минута).

На 68-й минуте вратарь хозяев Виталий Гудиев отразил пенальти, который исполнял Зелимхан Бакаев. Соболев забил второй гол в чемпионате. Ранее он поразил ворота "Крыльев Советов" (1:0) в матче второго тура. Голевой передачей отметился 20-летний полузащитник Руслан Литвинов, который провел третью игру в РПЛ.

"Спартак" впервые в нынешнем сезоне одержал две победы подряд в чемпионате России. Красно-белые набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре "Спартак" 16 октября на своем поле сыграет с "Динамо". "Ахмат" днем позже на выезде встретится с подмосковными "Химками".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит1072122-1223
2Динамо1061314-919
3Сочи1060414-1018
4Локомотив1045113-817
5Краснодар1052317-917
6ЦСКА1052313-817
7Спартак1051411-816
8Нижний Новгород1042412-1314
9Рубин1042413-1114
10Крылья Советов1041512-1313
11Ахмат1040611-1612
12Урал102355-139
13Ростов1023513-209
14Арсенал1023512-199
15Уфа1022611-178
16Химки101548-158

 

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