Гол Соболева принес "Спартаку" победу над "Ахматом" в матче чемпионата России

ГРОЗНЫЙ, 3 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 обыграл грозненский "Ахмат" в матче десятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитым мячом отметился Александр Соболев (41-я минута).

На 68-й минуте вратарь хозяев Виталий Гудиев отразил пенальти, который исполнял Зелимхан Бакаев. Соболев забил второй гол в чемпионате. Ранее он поразил ворота "Крыльев Советов" (1:0) в матче второго тура. Голевой передачей отметился 20-летний полузащитник Руслан Литвинов, который провел третью игру в РПЛ.

"Спартак" впервые в нынешнем сезоне одержал две победы подряд в чемпионате России. Красно-белые набрали 17 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. "Ахмат" с 12 очками занимает 11-ю строчку.

В следующем туре "Спартак" 16 октября на своем поле сыграет с "Динамо". "Ахмат" днем позже на выезде встретится с подмосковными "Химками".